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Партия «Зеленые» в ФРГ выступила за продление эксплуатации двух АЭС

Партия «зеленых» выступила за продолжение работы двух АЭС в ФРГ до 15 апреля
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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В Германии партия «Зеленые» 14 октября выступила за решение о продлении сроков эксплуатации двух немецких АЭС до середины апреля будущего года. Так депутаты поддержали предложение вице-канцлера Роберта Хабека.

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Как уточняется, речь идет об АЭС Isar 2 и Neckarwestheim 2. Согласно предложению Хабека, они должны оставаться в резерве до 15 апреля и при необходимости использоваться для выработки электроэнергии.

При этом АЭС Emsland должна окончательно прекратить работу 1 января 2023 года. Политики также выступили против закупки новых топливных элементов.

На данный момент в Германии сейчас работают всего три АЭС. Изначально их собирались отключить к 1 января. Однако на фоне энергетического кризиса несколько партий призвали продолжить эксплуатацию АЭС.

Ранее, 12 октября, стало известно, что стоимость подготовки двух немецких ядерных реакторов к работе зимой составит до €100 млн ($97 млн). Как отмечает Reuters, окончательное решение об эксплуатации атомных станций до конца года примет Роберт Хабек. При этом производителям EON SE и EnBW AG уже предложено подготовиться к расширению блоков.

До этого, 11 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова пережить предстоящую зиму. По его словам, это произойдет, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации.

При этом издание Der Spiegel 7 сентября предрекло сложности в немецкой экономике предстоящей зимой. В статье сказано, что Германии будет проблематично заполнить свои газовые хранилища полностью, при этом поводов для переживаний у немцев нет, так как правительство ФРГ закупит газ у других государств, хоть на это и уйдет больше средств.

Еще в июне «Известиям» заявили в бундестаге, что Германия изменила планы по переходу на зеленую экономику из-за проблем с газоснабжением. Тогда же правительство страны объявило второй уровень чрезвычайной ситуации из-за снижения газовых поставок из России.

31 декабря 2021 года в ФРГ прекратили работу три из шести действующих АЭС. Закрытые реактора начали работу в середине 1980-х годов.

Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики было впервые принято правительством Герхарда Шредера в 2002 году. Его преемница Ангела Меркель установила 2022 год в качестве окончательного срока для закрытия всех АЭС в стране. Однако на фоне газового кризиса станции продолжат работу.

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