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В Германии закрыли половину своих АЭС

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В ФРГ в пятницу прекратили работу три из шести действующих АЭС. Об этом 31 декабря сообщает на своем сайте Associated Press.

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АЭС Brokdorf, расположенная примерно в 40 км к северо-западу от Гамбурга на реке Эльбе, была центром антиядерных протестов, вызванных произошедшей в 1986 году в СССР чернобыльской катастрофой.

Два других предприятия — Grohnde, примерно в 40 км к югу от Ганновера, и Grundremmingen, в 80 км к западу от Мюнхена. Как следует из плана властей ФРГ, их закроют через год.

Три реактора, которые сейчас закрываются, начали работу в середине 1980-х годов. Они обеспечивали электричеством миллионы немецких семей на протяжении почти четырех десятилетий.

«Массовым увеличением использования возобновляемых источников энергии и ускорением расширения сети электроснабжения мы можем показать, что энергопереход возможен в Германии», —- прокомментировал закрытие АЭС министр экономики и климата Роберт Хабек.

Министр окружающей среды Штеффи Лемке отвергла предположения о том, что новое поколение атомных электростанций может побудить Германию в очередной раз начать их строить.

Окончательное решение о том, где хранить десятки тысяч тонн ядерных отходов, образующихся на немецких электростанциях, еще не принято. Эксперты говорят, что некоторые материалы останутся опасно радиоактивными в течение жизни 35 тыс. поколений.

Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики и переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии было впервые принято правительством Герхарда Шредера в 2002 году. Его преемница Ангела Меркель отменила свое решение продлить срок эксплуатации атомных электростанций Германии после аварии на Фукусиме в Японии в 2011 году и установила 2022 год в качестве окончательного срока для их закрытия.

Ранее в пятницу политолог Александр Рар отметил, что приверженность идеям зеленой революции и отказ от атомной энергии могут сыграть фатальную роль для экономики Германии. По его мнению, энергопереход надо осуществлять медленно. В случае отсутствия АЭС и углеводородов, возникает вопрос: сработают ли в Германии все возобновляемые источники, чтобы обеспечить мощную экономику страны электричеством.

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