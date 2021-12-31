Политолог назвал ошибкой отказ Германии от атомной энергии

Приверженность идеям зеленой революции и отказ от атомной энергии могут сыграть фатальную роль для экономики Германии, считает политолог Александр Рар. Почему ФРГ идет по этому пути, он рассказал 31 декабря в беседе с «Известиями».

«Думаю, это большая ошибка, которая очень сильно ударит по немецкой экономике. Невозможно так, фактически за несколько лет, через колено ломать немецкую промышленность, на которой строилась вся послевоенная мощь Германии», — сказал он.

Рар подчеркнул, что в Германии большой вес имеет партия «Зеленых», созданная после катастрофы в Чернобыле. Немцы очень боятся атомных электростанций, хотят их закрыть, так как считают, что рано или поздно может произойти катастрофа, наподобие Фукусимы или Чернобыля. Они резко выступают за закрытие всей атомной промышленности и пропагандируют зеленую революцию. Но революции редко приводили к прогрессивным результатам.

«И зеленая революция ни к чему хорошему не приведет. Надо эволюционным путем стараться [идти], используя старые энергоносители и традиционную энергию и медленно переходить на возобновляемые источники», — уверен он.

Эксперт напомнил, что Германия еще при экс-канцлере Ангеле Меркель 10 лет назад, после катастрофы на Фукусиме в Японии, решила отказаться от атомной промышленности. К 2022 году будут отключены последние атомные реакторы в Германии. Но проблема в том, что в Германии сейчас энергетический кризис. ФРГ, как и всей Европе, нужны дополнительные энергоносители.

«Германия отказалась от угля, Германия отказывается от атомной энергии, Германия в будущем откажется от нефти и газа. Поэтому возникает вопрос: сработают ли в Германии все возобновляемые источники: ветер, солнце, водород, чтобы обеспечить крупную, мощную экономику страны электричеством», — отмечает Рар.

По его словам, отказываться от атомной промышленности в нынешней ситуации ошибочно, так как это не только чистый энергоноситель, который используется многими странами, но и необходимый для Германии ресурс, в том числе экономический.

Ранее политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин заметил, что госслужащие Германии не смогут препятствовать остановке атомных электростанций, оказавшись в «ловушке зеленой экономики». Так он прокомментировал остановку правительством ФРГ трех из шести оставшихся в стране АЭС, несмотря на энергетический кризис в стране и Европе.