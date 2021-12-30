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Политолог прокомментировал плановое отключение половины АЭС в ФРГ

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Госслужащие Германии не могут препятствовать остановке атомных электростанций (АЭС), оказавшись в «ловушке зеленой экономики». Об этом рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в четверг, 30 декабря, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал остановку правительством ФРГ трех из шести оставшихся в стране АЭС, несмотря на энергетический кризис в стране и Европе.

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«Принятое в свое время Ангелой Меркель (бывшим канцлером ФРГ — Ред.) решение останавливать ядерные реакторы после катастрофы на Фукусиме обличено в бюрократическую форму. Поэтому, чтобы предотвратить очередное плановое отключение, необходимо очень серьезное усилие со стороны госслужащих. Но, судя по всему, им не позволяют это делать так называемые новые правила «зеленой экономики». То есть германское руководство попало в ловушку, которую, правда, выстроило для себя само», — рассказал политолог.

Мухин также выразил удивление по поводу того, как Евросоюз продолжает продвигать «зеленую» политику в условиях повсеместного энергетического кризиса, ведь в сложившейся ситуации страдают граждане.

«Энергетический кризис должен корректировать мировую экономику и «зеленую» политику, но этого не происходит из-за упрямства, гордости и предупреждения, даже снобизму и упорству европейских партнеров», — заявил он.

28 декабря вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что цены на энергоносители зависят от решений Германии и ЕС, а расплачиваться за это приходится простым гражданам. Он уточнил, что высокая стоимость энергоносителей также связана с переносом запуска трубопровода «Северный поток – 2», решением о закрытии немецких АЭС и ростом цен на разрешения на выбросы.

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