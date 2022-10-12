Подготовка ядерных реакторов к зиме обойдется Германии в €100 млн

Стоимость подготовки двух немецких ядерных реакторов к работе зимой составит до €100 млн ($97 млн). Об этом 12 октября сообщает Reuters.

Окончательное решение об эксплуатации атомных станций до конца года примет министр экономики ФРГ Роберт Хабек, но производителям EON SE и EnBW AG уже предложено подготовиться к расширению блоков, которые первоначально планировалось закрыть к концу года в соответствии с планом о зеленой энергетике Германии.

Как говорится в публикации, сотрудники энергетической компании EON проведут недельное техническое обслуживание с 21 октября напорных клапанов реактора одной из своих атомных станций. Всего затраты составят около €50 млн, рассказал агентству источник.

По словам другого собеседника, подготовительные работы на атомной электростанции Neckarwestheim-2 компании EnBW обойдутся примерно в такую же сумму.

В компаниях отказались от комментариев, но подтвердили, что намерены получить компенсации за потраченные средства вне зависимости от того, будут реакторы работать или нет.

В Германии в настоящее время три действующих атомных реактора. Emsland, принадлежащий компании RWE AG, должен закрыться к концу года.

Германия изменила планы по переходу на «зеленую» экономику из-за проблем с газоснабжением. Об этом «Известиям» заявили в бундестаге еще в июне. Тогда же правительство страны объявило второй уровень чрезвычайной ситуации из-за снижения газовых поставок из России.

31 декабря 2021 года в ФРГ прекратили работу три из шести действующих АЭС. Закрытые реактора начали работу в середине 1980-х годов.

Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики было впервые принято правительством Герхарда Шредера в 2002 году. Его преемница Ангела Меркель установила 2022 год в качестве окончательного срока для закрытия всех АЭС в стране. Однако на фоне газового кризиса станции продолжат работу.

11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова пережить предстоящую зиму. По его словам, это произойдет, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации.

7 сентября издание Der Spiegel предрекло сложности в немецкой экономике предстоящей зимой. В статье сказано, что Германии будет проблематично заполнить свои газовые хранилища полностью, при этом поводов для переживаний у немцев нет, так как правительство ФРГ закупит газ у других государств, хоть на это и уйдет больше средств.