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Глава Пентагона обсудил с коллегами из Финляндии и Швеции диверсии на СП

Глава Пентагона обсудил с коллегами из Финляндии и Швеции диверсии на «Северных потоках»
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министрами обороны Финляндии и Швеции последствия аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил пресс-секретарь МО США Патрик Райдер.

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«Министры, помимо прочего, обсудили последствия взрывов на газопроводе «Северный поток» и важность устойчивости, а также другие вопросы безопасности в Северном регионе и Арктике», — говорится в протоколе встречи.

Также была затронута тема присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Отмечается, что все участники выразили благодарность тем государствам — членам альянса, которые уже ратифицировали протоколы о расширении блока.

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября, когда на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

28 сентября следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.

В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло.

Ранее, 12 октября, президент России Владимир Путин назвал происшествия на газопроводах системы «Северный поток» актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Президент отметил, что «очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы».

До этого, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток».

Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». По словам Куприянова, взрыватель лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них.

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