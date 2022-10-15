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Путин ответил Рахмону на призыв не относиться к Азии как к СССР

Путин ответил Рахмону на призыв не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 14 октября, прокомментировал призыв президента Таджикистана Эмомали Рахмона не относиться к Центральной Азии как к бывшим республикам СССР.

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На саммите «Россия – Центральная Азия» в Астане Рахмон обратил внимание на недостаточное, на его взгляд, уважение к центральноазиатским странам, в том числе в сфере экономического сотрудничества.

Президент Таджикистана отметил, что у каждой республики этого региона есть свои традиции и обычаи, поэтому «надо найти золотую середину, работать с каждой республикой в отдельности», добавил он.

«Я хотел начать с того, что было сказано Эмомали Шариповичем. Да, действительно, я думаю, что он прав в значительной степени. Конечно, в Советском Союзе и книжки издавали, и театры открывали на национальных языках, развивали культуру и экономику», — ответил президент России.

Путин подчеркнул, что сегодня «нужно наполнять все наши форматы, в том числе и вот такой формат [нового саммита], конкретным содержанием».

Кроме того, в ходе саммита Путин отметил, что Россия заинтересована в подключении стран Центральной Азии к масштабным российским инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам. Также он предпринимаются попытки извне помешать связям России и стран Центральной Азии в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Как позже заявил российский лидер, встреча с лидерами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Киргизии Садыром Жапаровым прошла конструктивно.

Накануне президент России на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) указал на ключевую роль Азии в новом многополярном мире. Он подчеркнул, что именно здесь крепнут новые центры силы, а сами страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

Саммит в формате «Россия – Центральная Азия» состоялся в пятницу в столице Казахстана. На высшем уровне подобная встреча проводится впервые по инициативе Москвы в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами (Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан).

В ходе встречи лидеры обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Центральной Азией, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.

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