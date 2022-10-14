Путин оценил переговоры с лидерами Киргизии и Таджикистана

Встреча с лидерами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Киргизии Садыром Жапаровым прошла конструктивно. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин в Астане.

По его словам, лидеры договорились о принятии мер против возобновления конфликта на границе двух стран. Россия поднимет документы, карты и вместе с Киргизией и Таджикистаном поищет решения вопроса по границам, подчеркнул Путин.

«Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами, потом поищем решения», — сказал президент РФ.

Как подчеркнул Путин, в Москве даже больше достоверной информации по границам между республиками, чем в них самих.

13 октября сообщалось, что инициатором трехсторонней встречи РФ – Киргизия – Таджикистан стал президент России. Встреча прошла в тот же день на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Президенты Киргизии и Таджикистана не пожали друг другу руки перед встречей.

18 сентября российский лидер провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана. Он призвал стороны не допустить эскалации и принять меры к урегулированию ситуации мирными средствами.

Отношения Киргизии и Таджикистана обострились после боестолкновений на киргизско-таджикской границе в середине сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

В середине сентября произошла первая за последние несколько месяцев перестрелка на границе между Киргизией и Таджикистаном. Вооруженные столкновения вспыхнули по всему периметру киргизско-таджикской границы.

Причиной столкновений — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.