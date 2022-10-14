Советник Зеленского спрогнозировал окончание конфликта с Россией

Конфликт России и Украины может завершиться этой зимой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для издания Bild, которое было опубликовано 13 октября.

По словам советника президента Украины, Киев не намерен вести какие-либо боевые действия на территории России.

«Мы ведем исключительно оборонительные боевые действия. Мы понимаем, что нельзя оставлять незаконченный конфликт, как это было сделано в 2014–2015 годах», — сказал Подоляк.

Также он отметил, что Украина пойдет на переговоры после того, как «заберет всю территорию», которую считает своей. Однако Подоляк не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что конфликт Киева и Москвы может закончиться дипломатией. По его словам, баланс сил во время переговоров будет зависеть от обстановки на поле боя и экономической ситуации в России.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта для переговоров с Украиной. Более того, делегации двух стран достигли определенных договоренностей, однако, как только российские войска отошли от Киева, у Украины пропало желание вести диалог.

До этого, 24 сентября, глава МИД РФ Лавров отметил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Россия, по его словам, не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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