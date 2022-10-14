Рейс Azur Air задержали из-за запрета подлежащему мобилизации пилоту лететь в Турцию

Рейс авиакомпании Azur Air из Уфы в турецкую Анталью задержали из-за запрета одному из пилотов лететь за границу. Об этом 14 октября сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Ранее в прессе и социальных сетях появилась информация, что рейс в Турцию задержали почти на девять часов, так как подлежавшему мобилизации пилоту был запрещен выезд за рубеж.

В авиакомпании сообщили, что данный инцидент произошел 30 сентября.

«Один из пилотов рейса Уфа – Анталья был остановлен сотрудниками пограничной службы. Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан», — заявили представители авиаперевозчика.

В авиакомпании добавили, что пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице.

Ранее портал «Объясняем.рф» сообщил, что в России в условиях частичной мобилизации разрешено выезжать за границу. Кроме того, отмечалось, что в России также не планируют ограничивать выдачу заграничных паспортов, однако если человек уже призван или получил повестку, то в выдаче документа ему откажут.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации.