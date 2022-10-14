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Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия

Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия
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Фото: Global Look Press/U.S. Army/Tsgt. Brittany Murphy
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша провоцирует США на действия с ядерным оружием, и призвал Вашингтон не плясать под дудку «обезумевших политиков». Об этом он заявил в интервью американской телекомпании NBC, 14 октября сообщает агентство БелТА.

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«Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия. Не догадываетесь, кто? Я вам скажу: Польша», — сказал он в беседе с американским журналистом.

По мнению белорусского лидера, Варшава провоцирует США «на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия».

«Не поддавайтесь на эту уловку. Вы — крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков», — продолжил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что ядерное оружие должно находиться на складах. Если оно придет в движение, например будет направлено в Польшу, последует цепная реакция, последуют ответные шаги.

«Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров», — заключил Лукашенко.

Ранее в пятницу глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью «Известиям», что заявление президента Польши Анджея Дуды о размещении в стране ядерного оружия США указывает на заинтересованность и реальное обсуждение этого вопроса.

По его словам, если ядерное оружие разместят на территории соседних с Белоруссией стран, то могут быть сделаны «и более жесткие шаги».

11 октября в Польше опубликовали опрос, согласно которому больше половины населения Польши выступило за размещения в стране американского ядерного оружия. Против высказались лишь 29,5% респондентов.

В начале октября Дуда заявил, что размещение в стране американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Варшава могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. С ноября 2009 года в рамках этой программы ядерное оружие США разместили в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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