Опрос выявил поддержку поляками размещения ядерного оружия США в стране

Больше половины населения Польши хочет, чтобы на территории страны было размещено американское ядерное оружие. Об этом 11 октября пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на результаты опроса, проведенного лабораторией IBRiS.



Согласно данным исследования, 54,1% опрошенных считают, что Польша должна участвовать в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства НАТО размещают и хранят на своих территориях американское ядерное оружие.

Против подобной возможности высказались лишь 29,5% респондентов, а остальные заявили, что затрудняются дать ответ на данный вопрос.

Как отмечает издание, активнее других за размещение в стране ядерного оружия выступают сторонники правящей партии Польши «Право и справедливость» (68%), люди моложе 29 лет (93%), а также жители крупных городов (64%).

Газета уточнила, что ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в стране американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Варшава могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing.

С ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие США было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, добавляет издание.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша просит американцев разместить у себя ядерное оружие. Несколькими днями ранее, выступая на неформальном саммите глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге, белорусский лидер отметил, что Минск и Москва подумают на тему того, как ответить на угрозу появления ядерного оружия в Польше.

В свою очередь глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявлял, что США стоит разместить ядерное оружие на польской территории.

Комментируя это заявление, член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик в тот же день сказал «Известиям», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону», добавив, что РФ использует все средства для защиты страны и российского народа.