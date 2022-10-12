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Опрос выявил поддержку поляками размещения ядерного оружия США в стране

Rzeczpospolita: согласно опросу, больше половины населения Польши выступает за размещение американского ядерного оружия
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Больше половины населения Польши хочет, чтобы на территории страны было размещено американское ядерное оружие. Об этом 11 октября пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на результаты опроса, проведенного лабораторией IBRiS.

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Согласно данным исследования, 54,1% опрошенных считают, что Польша должна участвовать в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства НАТО размещают и хранят на своих территориях американское ядерное оружие.

Против подобной возможности высказались лишь 29,5% респондентов, а остальные заявили, что затрудняются дать ответ на данный вопрос.

Как отмечает издание, активнее других за размещение в стране ядерного оружия выступают сторонники правящей партии Польши «Право и справедливость» (68%), люди моложе 29 лет (93%), а также жители крупных городов (64%).

Газета уточнила, что ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в стране американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Варшава могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing.

С ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие США было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, добавляет издание.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша просит американцев разместить у себя ядерное оружие. Несколькими днями ранее, выступая на неформальном саммите глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге, белорусский лидер отметил, что Минск и Москва подумают на тему того, как ответить на угрозу появления ядерного оружия в Польше.

В свою очередь глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявлял, что США стоит разместить ядерное оружие на польской территории.

Комментируя это заявление, член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик в тот же день сказал «Известиям», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону», добавив, что РФ использует все средства для защиты страны и российского народа.

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