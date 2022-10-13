Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Экономика
IKEA уволила в России 10 тыс. сотрудников
Культура
Группа Queen выпустила новую песню с вокалом Фредди Меркьюри
Армия
Вооруженные силы России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-27
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Мир
Новак оценил сроки создания обновленного «Турецкого потока»
Мир
ЕС продлил санкции против ответственных за применение химического оружия
Мир
Песков объяснил предложение Путина по созданию газового хаба в Турции
Мир
Лавров заявил о готовности рассмотреть сигнал от США о начале диалога
Мир
Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада деньгах
Политика
В Астане начались переговоры Путина и Алиева
Сюжет:

Полянский рассказал о работе в ООН над резолюцией с осуждением российских референдумов на Украине

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия предлагала внести призыв к мирному урегулированию между РФ и Украиной в проект резолюции западных стран. Об этом «Известиям» заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Решительное обсуждение: как прошла срочная встреча G7 по Украине
И чего хотел Зеленский от «Большой семерки»

«Когда документ обсуждали в Совбезе, мы внесли правки, среди которых был призыв ко всем сторонам содействовать дипломатическому решению конфликта. Его в изначальном проекте не было, — рассказал представитель РФ. — В Генассамблею западные государства принесли свой первоначальный проект, однако после консультаций с рядом стран они документ смягчили. Он стал сдержаннее, но всё равно в нем много одиозных антироссийских вещей».

12 октября Генассамблея ООН на 11-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. В ней ГА осудила организацию референдумов на подконтрольных ей территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. «За» высказались 143 страны, воздержались 35, «против» проголосовали пять государств — Россия, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея, Сирия.

История с нынешней резолюцией началась 30 сентября. Тогда США и Албания внесли в Совбез ООН документ, осуждающий российские референдумы. Его поддержало 10 стран, четыре государства — Бразилия, Габон, Индия, Китай — воздержались, Россия наложила на него вето.

«В Совбезе нам предлагали поддержать резолюцию, в которой мы осудили бы сами себя. Это нонсенс, и ясно, что это была чистой воды провокация, чтобы показать: в Совете Безопасности любые возможности для продвижения резолюции заблокированы», — сказал «Известиям» Дмитрий Полянский.

10 октября EUobserver сообщил, что Евросоюз включил в проект резолюции призыв к международным организациям и странам ООН «поддержать деэскалацию нынешней ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мер».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Осужденная крепость: как Москва объясняет итог голосования в ГА ООН

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022