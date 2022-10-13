Полянский рассказал о работе в ООН над резолюцией с осуждением российских референдумов на Украине

Россия предлагала внести призыв к мирному урегулированию между РФ и Украиной в проект резолюции западных стран. Об этом «Известиям» заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Когда документ обсуждали в Совбезе, мы внесли правки, среди которых был призыв ко всем сторонам содействовать дипломатическому решению конфликта. Его в изначальном проекте не было, — рассказал представитель РФ. — В Генассамблею западные государства принесли свой первоначальный проект, однако после консультаций с рядом стран они документ смягчили. Он стал сдержаннее, но всё равно в нем много одиозных антироссийских вещей».



12 октября Генассамблея ООН на 11-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. В ней ГА осудила организацию референдумов на подконтрольных ей территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. «За» высказались 143 страны, воздержались 35, «против» проголосовали пять государств — Россия, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея, Сирия.



История с нынешней резолюцией началась 30 сентября. Тогда США и Албания внесли в Совбез ООН документ, осуждающий российские референдумы. Его поддержало 10 стран, четыре государства — Бразилия, Габон, Индия, Китай — воздержались, Россия наложила на него вето.



«В Совбезе нам предлагали поддержать резолюцию, в которой мы осудили бы сами себя. Это нонсенс, и ясно, что это была чистой воды провокация, чтобы показать: в Совете Безопасности любые возможности для продвижения резолюции заблокированы», — сказал «Известиям» Дмитрий Полянский.



10 октября EUobserver сообщил, что Евросоюз включил в проект резолюции призыв к международным организациям и странам ООН «поддержать деэскалацию нынешней ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мер».



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