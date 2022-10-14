Лукашенко заявил о развязывании Западом гибридной войны против стран СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 октября на саммите СНГ в Астане заявил о развязывании Западом гибридной войны, в которой Украина является только предлогом.

«Против всех нас развязана настоящая гибридная война, и Украина здесь лишь предлог», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что западные стратеги направлены на расчленение евразийского пространства по секторам влияния и использовать как промышленные придатки

«Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ, испытывать будут всех» - добавил Лукашенко.

Новость дополняется