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Лукашенко заявил о развязывании Западом гибридной войны против стран СНГ

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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 октября на саммите СНГ в Астане заявил о развязывании Западом гибридной войны, в которой Украина является только предлогом.

«Против всех нас развязана настоящая гибридная война, и Украина здесь лишь предлог», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что западные стратеги направлены на расчленение евразийского пространства по секторам влияния и использовать как промышленные придатки

«Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ, испытывать будут всех» - добавил Лукашенко.

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