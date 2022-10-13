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Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны из-за действий Запада

Лукашенко: практика Запада организовывать перевороты в других странах и санкции несет риски третьей мировой войны
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Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь
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Практика стран Запада организовывать перевороты в других странах, а также его санкционная политика несут риски третьей мировой войны. Об этом в четверг, 13 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

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«Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире после распада СССР в 1991 году», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко заявил также, что, отказавшись от ядерного оружия, Белоруссия получила взамен бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в республике.

«Белоруссия была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Вместо реальных международно-правовых гарантий пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Белоруссии», —подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее в этот же день заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в Североатлантический альянс может обернуться эскалацией текущего конфликта до масштабов третьей мировой войны.

Кроме того, Венедиктов подчеркнул, что стратегия США и ЕС вести борьбу «до последнего украинца» ведет в никуда и подталкивает Киев «в самое пекло».

Ранее, 11 октября, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на фоне возрастающей вовлеченности США и других стран Запада в конфликт вокруг Украины Кремль будет вынужден принимать ответные, в том числе асимметричные, меры, и напомнил об угрозе неконтролируемой эскалации.

В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США являются стороной конфликта на Украине. Кроме того, США рассматривают ситуацию вокруг Украины как подтверждение своей возможности оставаться гегемоном. Тогда же глава МИД РФ отметил, что Москва не допустит того, чтобы Запад использовал Украину как плацдарм для создания угроз безопасности для России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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