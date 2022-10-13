Лукашенко призвал Азию «смелее брать бразды правления миром»

В настоящее время Азии необходимо становиться лидером и «брать бразды правления миром» в свои руки. Об этом 13 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

По словам Лукашенко, «настает время Азии».

«Азия, Восток — люди очень аккуратные, осторожные, выверенные. Это поведение Азии не должно стать причиной тому, что Азия упустит этот момент», — цитирует его БелТА.

Как продолжил белорусский лидер, в настоящее время страны ищут, «на кого бы опереться», развитие ШОС и СВМДА стало очень сильными моментами.

«И то, что вы сейчас начали развивать эту организацию, превращать ее в глобальную, — это очень правильно. Поэтому надо смелее брать бразды правления миром в руки и управлять», — заключил Лукашенко.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин отметил в ходе СВМДА, что мир становится многополярным, и в Азии крепнут новые центры силы. Страны Азии становятся локомотивом мировой экономики, подчеркнул он.

Путин обратил внимание на то, что РФ стояла у истоков создания делового совета при совещании, напомнив, что за минувшие годы прошло большое количество успешных встреч и конференций по различным вопросам экономической тематики.

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности региона.

Форум объединяет 28 государств, еще восемь и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.