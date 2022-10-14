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СМИ узнали о виновнике смертельной стрельбы в США

NYP: смертельную стрельбу в США с пятью жертвами открыл подросток
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Фото: WRAL
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Стрельбу в американском городе Роли в штате Северная Каролина, в результате которой погиб полицейский, открыл подросток. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает New York Post.

Согласно заявлению полиции, несовершеннолетний был задержан почти через пять часов после нападения.

По предварительным данным, в результате стрельбы пять человек погибли и еще трое пострадали.

Ранее в этот день телеканал WRAL сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в американском городе Роли в штате Северная Каролина.

Массовая стрельба в Роли, в результате которой погиб полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей, произошла в четверг. По данным СМИ, несколько человек получили смертельные ранения. Не менее четырех пострадавших были госпитализированы.

По информации очевидцев, на момент преступления подозреваемый был одет в камуфляж, в его руках видели винтовку.

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