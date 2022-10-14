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СМИ сообщили о задержании подозреваемого в смертельной стрельбе в США

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Фото: WRAL
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Подозреваемый в стрельбе в американском городе Роли в штате Северная Каролина, в результате которой погиб полицейский, задержан. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил телеканал WRAL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, стало известно о пяти погибших и минимум трех пострадавших в результате стрельбы.

Отмечается, что подозреваемый жив. Более точной информации о его состоянии не приводится. Дополнительную информацию дадут городские власти позже во время пресс-конференции.

Также сообщается, что мужчина был задержан спустя три часа после того, как началась стрельба.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате массовой стрельбы в Северной Каролине погиб полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей. Еще несколько человек получили смертельные ранения. Не менее четырех пострадавших были госпитализированы.

По информации очевидцев, на момент преступления подозреваемый был одет в камуфляж, в его руках видели винтовку.

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