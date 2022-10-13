Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Санкт-Петербурге

Два рейсовых автобуса столкнулись лоб в лоб в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом 13 октября говорится в Telegram-канале полиции города.

Происшествие случилось, когда водитель одного из транспортных средств двигался от метро «Ладожская» в сторону проспекта Маршака.

«Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении другим автобусом», — цитирует сообщение «Газета.Ru».

В результате происшествия пострадали шесть человек. При этом в салоне одного из автобусов находилось 15 пассажиров, в другом — пятеро. Детали ДТП уточняются.

Ранее, 11 октября, в Усольском районе Иркутской области в результате столкновения легковушек и автобуса пострадали две женщины. Авария произошла вечером недалеко от поселка Железнодорожный. Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с рейсовым автобусом и легковушкой Honda Accord.

7 октября сообщалось, что крупное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Богучанском районе Красноярского края. Пострадали восемь человек: водитель и пассажиры. С управлением не справился 63-летний водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace.