Восемь человек пострадали при ДТП с автобусом под Красноярском

Крупное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Богучанском районе Красноярского края. Пострадали восемь человек: водитель и пассажиры.

Авария случилась около 4 часов утра на 271-м км дороги Канск – Абан – Богучаны в районе поселка Новохайский. С управлением не справился 63-летний водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace. Машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне находилось семь пассажиров, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Люди оказались заблокированными в машине. Выбраться им помогли спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда и сотрудники МЧС.

ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося.

2 октября легковой автомобиль Mercedes врезался в автобус с пассажирами на остановке в Ростове-на-Дону. Водитель Mercedes совершал перестроение и не заметил автобус, после столкновения с общественным транспортом легковушка протаранила Kia Rio.