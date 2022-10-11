Две женщины пострадали в массовом ДТП с автобусом в Иркутской области

В Усольском районе Иркутской области в результате столкновения легковушек и автобуса пострадали две женщины. Об этом сообщают пресс-службы региональных ГУ МВД России и прокуратуры.

Авария произошла вечером 11 октября недалеко от поселка Железнодорожный. Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с рейсовым автобусом и легковушкой Honda Accord.

В результате женщина-водитель Volkswagen и ее пассажирка получили травмы. В автобусе и другой иномарке никто не пострадал.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, автобус двигался по маршруту Иркутск — Усть-Кут. В момент ДТП в нем находился 51 человек.

По факту случившегося организована проверка. Ее ход и результаты прокуратура поставила на контроль.

10 октября сообщалось, что Следственный комитет Иркутской области начал проверку по факту гибели 52-летнего водителя в загоревшемся грузовике. По предварительным данным, транспортное средство задело высоковольтную линию электропередачи.