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Аналитик оценил предложение США ввести предельную цену на нефть из РФ в $60

Аналитик Юшков: США боятся, что РФ прекратит поставлять нефть странам, которые присоединятся к инициативе о потолке цен на нефть
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Соединенные Штаты боятся, что Россия прекратит поставлять нефть странам, которые присоединятся к инициативе по введению потолка цены на российскую нефть. Об этом «Известиям» 13 октября рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя предложение главы минфина США Джанет Йеллен установить предельную стоимость на энергоресурс в $60 за баррель.

Эксперт отметил, что, как ранее ожидалось, потолок цены, который пока не утвержден, будет гораздо меньше $60 — в районе $40 за баррель.

«Это свидетельствуют о том, что США боятся, что Россия прекратит поставлять нефть тем странам, которые присоединятся к потолку цены, спровоцирует еще больший дефицит предложения на мировом рынке и цена на нефть повысится до $150 за баррель», — сказал он.

По его словам, Вашингтон, с одной стороны, пытается ввести некий потолок цены, а с другой стороны, хочет сделать его довольно высоким, чтобы Россия согласилась.

Кроме того, Юшков обратил внимание на то, что изначально механизм потолка цены воспринимался США как инструмент давления на Россию и способ лишить страну заработка. Теперь он представляет собой попытку создать некий механизм, который будет сдерживать рост цен на мировом рынке.

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«То есть логика [США] такая: давайте дадим России хорошую цену, введенный потолок все будут соблюдать, тогда Россия много будет экспортировать по низкой цене, а значит, другие производители попытаются конкурировать с РФ и тоже начнут снижать цену. Таким образом, вся глобальная цена снизится», — объяснил аналитик трансформацию самого механизма.

Юшков подчеркнул, что российская сторона не должна соглашаться на введение предельной стоимости энергоресурса. Он уточнил, что потолок цен фиксированный. В случае если ограничение не будет введено и цены на нефть будут расти, Россия сможет больше зарабатывать.

«Поэтому на эту провокацию нельзя поддаваться. Необходимо держать жесткую линию, что мы не будем продавать нефть, если ее попытаются купить с учетом потолка цены. Сейчас Россия продает примерно по $70–75 за баррель. Есть котировка Brent, скидка на нашу нефть примерно около $20 на каждый баррель. Если сейчас нефть стоит $90–95, то продаем по $70–75. $60 — это всё равно для нас потеря», — уточнил аналитик.

Кроме того, как рассказал Юшков, в сверстанном бюджете на следующий год учитывается показатель стоимости нефти в районе $70 за баррель, поэтому России нельзя соглашаться на ограничение цены в $60.

Американский министр финансов Джанет Йеллен 13 октября выразила мнение, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По ее мнению, стоимость в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что РФ может с прибылью добывать и продавать.

В то же время Bloomberg написало, что в США некоторые представители администрации президента Джо Байдена обеспокоены возможным резким подорожанием топлива при введении потолка цен.

12 октября было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось о том, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть.

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября заявил, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Запад решил снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако, как отметил Путин, отказ ряда государств от российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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