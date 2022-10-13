США обеспокоились возможным подорожанием нефти после введения потолка цен

В США некоторые представители администрации президента Джо Байдена обеспокоены возможным резким подорожанием топлива при введении потолка цен на российскую нефть после решения ОПЕК+ сократить добычу. Об этом 13 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет агентство, в американских правящих кругах существуют опасения, что ограничение цен на нефть приведет к их росту на фоне волатильности на рынках.

Кроме того, в Белом доме считают, что Россия может полностью прекратить поставки. Еще одна трудность состоит в том, чтобы добиться одобрения плана от всех стран—членов Евросоюза, добавляет один из источников агентства.

Собеседники Bloomberg отметили также, что работа над осуществлением плана по введению потолка цен идет, его поддерживают многие в Вашингтоне и Европе.

Некоторым представителям администрации, как пишет агентство, это предложение кажется «наилучшим выбором среди плохих вариантов», чтобы ограничить поступления в бюджет России от продажи нефти. Одновременно с этим один из источников выразил сомнения в том, что США и союзники смогут успешно перекрыть доходы РФ от продажи нефти.

12 октября было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось о том, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России.

Согласно документу, они подтвердили готовность добиваться «всеобъемлющего и глобального» запрета на транспортировку морским путем нефти и нефтепродуктов из России, которые не будут вписываться в ограничения.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее. Он отметил при этом, что Москва всегда выполняет обязательства, чем и отличается от стран Запада. Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.