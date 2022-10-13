В Париже на АЗС ввели лимит в €50 на покупку бензина

В Париже на автомобильных заправочных станциях (АЗС) введен лимит в €50 на покупку бензина на фоне нехватки топлива из-за забастовок в нефтеотрасли. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили «РИА Новости».

По данным агентства, на площади Трокадеро в городе в четверг наблюдается длинная очередь из автомобилей и мотоциклов, желающих заправиться. Движение из-за большого скопления транспортных средств на этом участке затруднено. Очередь к АЗС регулируется полицейскими патрулями.

«На одной из колонок висит листок с надписью о том, что максимальная сумма заправки не должна превышать €50, чтобы большее число водителей смогли заправиться», — сообщает корреспондент агентства.

Отмечается, что цены на бензин и дизельное топливо в Париже превысили отметку в €2.

Некоторые заправки компании TotalEnergies, сотрудники которой бастуют, в Париже полностью закрыты.

Во Франции почти две недели продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies. Сотрудники требуют повысить зарплату на 10%, а также индексировать оплату труда за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.

Также забастовки проходят на двух нефтеперерабатывающих заводах компании ExxonMobil.

Забастовки уже привели к дефициту или полному отсутствию топлива на каждой третьей заправке страны.

9 октября газета The Guardian сообщила, что забастовки во Франции во время энергетического кризиса усугубили кризисную ситуацию в стране, повлияв и на то, что очереди на автозаправки стали еще больше.

В тот же день стало известно о нехватке топлива на 30% АЗС во Франции. Уточнялось, что самая сложная ситуация — в департаменте О-де-Франс.

3 октября сообщалось, что в столичном регионе Франции в связи с нехваткой дизельного топлива и бензина начали закрываться автозаправочные станции, причиной стала забастовка сотрудников нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies. Как следует из интерактивной карты заправочных станций, от нехватки топлива страдает ряд объектов по всей Франции: речь идет о станциях, в частности, в департаментах Кальвадос, Алье и Тарн.

15 августа аналитик Павел Самиев заявил, что Европу ожидает кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории. Странам ЕС придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и обширным энергетическим кризисом после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».