Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Экономика
IKEA уволила в России 10 тыс. сотрудников
Экономика
Новак предрек цену на нефть на уровне $100 за баррель в 2023 году
Армия
Вооруженные силы России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-27
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Песков объяснил предложение Путина по созданию газового хаба в Турции
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Мир
Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада деньгах
Политика
Правительство РФ выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Сюжет:

В Минобороны рассказали о подготовке операторов дронов среди мобилизованных

Замглавы Минобороны РФ Евкуров: в рамках мобилизации особое внимание уделяется подготовке операторов дронов
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России уделяет особое внимание подготовке операторов дронов в рамках частичной мобилизации. Об этом 13 октября сообщил заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

С общей помощью: регионы вводят свои меры поддержки мобилизованных
Все ли могут позволить себе дополнительные траты

«Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус», — заявил он в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигонах Центрального военного округа.

В рамках визита Евкуров также проинспектировал занятия по огневой и инженерной подготовке, тактической медицине и вождению боевых машин. Более того, генерал-полковник проверил условия размещения граждан, призванных из запаса, и заслушал доклады руководства полигонов.

11 октября министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Так, глава оборонного ведомства обратил внимание на качество практической подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в составе «подразделений закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах зоны СВО.

За день до этого, 10 октября, президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов указал, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022