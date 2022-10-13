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Жителей пострадавшего при обстреле дома в Белгороде поселят в гостиницу

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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Информации о пострадавших в результате падения обломков ракеты на жилой дом на улице Губкина в Белгороде в настоящее время нет, жильцов дома будут расселять в гостиницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгорода Антон Иванов.

«Нахожусь на месте просишествия на ул. Губкина, 42г. Сотрудники МЧС, ГО ЧС, УК проводят поквартирный обход. На текущий момент данных о пострадавших нет. Разворачиваем оперштаб. Жителей дома будем расселять в гостиницу», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 13 октября, в результате падения обломков ракеты повреждения получил как сам дом, так и хозяйственное здание рядом с ним.

Кроме того, в этот же день неразорвавшаяся часть снаряда украинских военных упала на спортивную площадку лицея № 32 в Белгороде.

Ранее, 11 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подстанцию в городе Шебекине Белгородской области. От энергии было отключено более 2 тыс. человек.

8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли село Тишанка. В результате ранения получила девушка 16 лет, также осколками было повреждено два легковых автомобиля работников зерновой компании.

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