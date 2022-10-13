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В бундестаге увидели мотив Польши для повреждения трубопровода «Дружба»

Депутат бундестага Котре: у Польши есть мотив подорвать сотрудничество РФ и Европы путем разрушения трубопровода «Дружба»
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре 13 октября заявил «Известиям» о необходимости независимого расследования утечки на трубопроводе «Дружба».

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Он отметил, что у Польши есть мотив подорвать сотрудничество России и Европы.

«...у польского правительства также есть мотив подорвать связь и сотрудничество между Россией и Европой, особенно с Германией, путем разрушения трубопровода. К сожалению, нынешнее польское правительство также выступает против работы нефтеперерабатывающего завода «Лейна», который подключен к трубопроводу «Дружба», — сказал Котре.

Накануне оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» Pern выявил утечку на одной из двух его ниток. Причиной назвали разгерметизацию. Утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. Утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

При этом вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов 13 октября сообщил, что прокачка нефти в Польшу и Германию из-за ЧП на трубопроводе «Дружба» не сокращалась.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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