Глава Минфина США предложила установить предельную цену на нефть из России в районе $60

Установление предельной цены на российскую нефть на отметке в районе $60 за баррель позволит сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечит прибыльную добычу. Об этом в среду, 12 сентября, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, Россия в течение последних пяти-семи лет была готова продавать нефть по средней цене в районе $60 за баррель. В последнее время российская нефть марки Urals торговалась по цене около $75 за баррель.

«Мы знаем, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 с чем-то (долларов за баррель. — Ред.) . <...> Поэтому, разумеется, ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать (нефть. — Ред.)», — заявила глава минфина США.

Как отметила Йеллен, США будут добиваться завершения разработки механизма введения потолка цен на российскую нефть вместе со своими иностранными партнерами.

«Среди наших приоритетов работа с партнерами над тем, чтобы ликвидировать последствия <спецоперации> России на Украине, касающиеся энергетической и продовольственной безопасности. США и их партнеры обязались завершить разработку (механизма установления. — Ред.) предельной цены на российскую нефть и воплотить это в жизнь», — заявила министр.

Ранее в среду минфин США заявил, что США не будут вводить вторичные санкции за покупку российской нефти по цене выше планируемого лимита, а будут добиваться его реализации экономическими стимулами.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на продукт. «РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам», — сказал Путин во время выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Кроме того, президент России прокомментировал решение ОПЕК+ по снижению добычи нефти, принятое 5 октября, отметив, что оно направлено исключительно на балансировку мирового рынка.

До этого, 6 сентября, Евросоюз принял восьмой пакет санкций в отношении России. Они предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

23 сентября наиболее радикально настроенные члены Европейского союза, среди которых Польша, Латвия, Литва и Эстония, потребовали ввести еще более жесткие санкции против РФ.

Также в сентябре Путин заявил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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