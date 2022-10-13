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Программу стимулирования СБП продлят еще на год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В бюджете на ближайшую трехлетку запланировано увеличение расходов по федеральному проекту «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства», следует из проекта документа, которые изучили «Известия».

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Там уточняется, что планируется выделить 250 млн рублей в 2023 году для возмещения затрат торговых предприятий малого и среднего бизнеса на прием платежей через СБП.

Минфин России считает СБП стратегически важной мерой поддержки бизнеса в нынешних экономических условиях, заявили «Известиям» в ведомстве. В министерстве приняли решение о необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на 2023 год на реализацию этой меры поддержки в объеме 250 млн рублей.

Цель программы возмещения комиссий в СБП — поддержка бизнеса, развитие альтернативных традиционным платежам и банковским картам расчетов, сообщили «Известиям» в Минэке. В ведомстве подчеркнули, что за время действия программы число МСП, использующих сервис, увеличилось в пять раз.

Программа компенсации комиссий за прием платежей через СБП была запущена по поручению президента с 1 июля 2021-го. Изначально она действовала до конца того года, затем была дважды продлена — до середины 2022-го и до конца года.

Планы по пролонгации программы на 2023-й пока не анонсировались. В августе 2022-го правительство выделило еще 800 млн рублей на ее реализацию — с учетом этого общая сумма финансирования составила 1,8 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Средства под цели: программу стимулирования СБП продлят еще на год

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