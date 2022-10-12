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В Совбезе заявили о стратегии США и ЕС вести борьбу «до последнего украинца»

Замсекретаря Совбеза РФ Венедиктов: США и ЕС продолжают «толкать Киев в самое пекло»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Стратегия борьбы «до последнего украинца» ведет в никуда, но США и ЕС продолжают «толкать Киев в самое пекло». Об этом в среду, 12 октября, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

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«Как только западники осознают, что стратегия борьбы до последнего украинца и постоянного взвинчивания ставок ведет в никуда, тогда, наверное, и можно будет задуматься о возвращении к нашим инициативам [о переговорах с Западом о гарантиях безопасности РФ]», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом Венедиктов отметил, что что российско-украинские переговоры весной этого года также были торпедированы «по прямому указанию из Вашингтона».

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в настоящее время Москва слышит заявления администрации США, намеренной и дальше поставлять вооружения Киеву, затягивая конфликт и делая его максимально больным для Украины.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией.

В конце сентября Лавров отмечал, что США являются стороной конфликта на Украине. Кроме того, США рассматривают ситуацию вокруг Украины как подтверждение своей возможности оставаться гегемоном. Тогда же глава МИД РФ отметил, что Москва не допустит того, чтобы Запад использовал Украину как плацдарм для создания угроз безопасности для России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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