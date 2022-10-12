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Захарова назвала слова Борреля признанием в нечистоплотности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Для главы европейской дипломатии Жозепа Борреля обман является методом ведения дел с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Боррель, который как бы занимается дипломатией Евросоюза, сделал потрясающий набор заявлений за последние пару месяцев. Сначала в пользу войны, потом весь набор оскорблений, а сегодня вообще переплюнул самого себя, сказав, что Запад и НАТО действительно обманули Россию, но эту страницу нужно перелистнуть. Такое чистосердечное признание в собственной нечистоплотности, двурушничестве и обмане как методе ведения дел. Наши подходы не имеют к этому ничего общего», — сказала она «Известиям» на полях заседания совета глав государств СНГ.

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Захарова также отметила, что Россия ищет взаимовыгодного партнерства с другими странами и готова решать конфликты ситуации при условии взаимного уважения сторон.

«Мы за взаимовыгодное, взаимоуважительное партнерство, союзничество или просто отношения, которые бы имели понятные основы, не в виде придуманных правил, а в форме зафиксированных законах. Что может быть проще? У разных стран существуют разные точки зрения на какие-то проблемы, есть разные подходы, бывают и конфликтные истории. Но для этого существуют механизмы по их взаимоуважительному разрешению», — добавила дипломат.

Накануне, 11 октября, Боррель заявил, что Североатлантический альянс не смог выполнить некоторые из обещаний, данных России. Он сказал, что нарушения со стороны НАТО «возможны». Тем не менее, подчеркнул Боррель, такие доводы не являются достаточным основанием для развертывания Москвой спецоперации на Украине и в Донбассе.

Ранее, 21 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены усилить давление на Российскую Федерацию. В то же время он указал, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не будет прибегать к безрассудной ядерной риторике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Перед этим ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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