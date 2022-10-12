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Медведев напомнил о силах ядерного сдерживания России

Медведев напомнил о силах ядерного сдерживания РФ в ответ на призывы из США помогать Киеву
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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил США о российских силах ядерного сдерживания. Пост с напоминанием Медведев разместил в своем Telegram-канале 12 октября.

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Так, Медведев прокомментировал слова экс-директора ЦРУ и бывшего министра обороны США Леона Панетта о том, что США готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что РФ не сможет угрожать Украине. В ответ на это Медведев подчеркнул, что в Соединенных Штатах должны понимать, «какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания».

Замглавы Совбеза также напомнил о том, что Пентагон поставил в этом году Украине оружия почти на $17 млрд.

«Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?» — отметил Медведев, иронически намекая на Украину.

До этого, 11 октября, Медведев заявил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве». По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Накануне президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя это решение, подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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