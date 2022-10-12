Суд разрешил экс-полковнику МВД Захарченко длительные свидания

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск отбывающего наказание в тюрьме бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к следственному изолятору СИЗО-2 Бутырка и разрешил ему длительные свидания. Об этом стало известно 12 октября из материалов суда, имеющихся в распоряжении «Известий».

«Признано незаконным и отменено решение начальника ФКУ СИЗО-2 ФСИН России Елкина Д.В. об отказе в предоставлении Захарченко Д.В. длительного свидания», — говорится в решении судьи.

До этого было известно, что руководство СИЗО-2 отказало в предоставлении экс-полковнику Захарченко длительных свиданий

Ранее, 17 мая, сообщалось, что адвокаты подадут жалобу на приговор бывшему руководителю управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Захарченко по делу о взяточничестве. В тот же день Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки на сумму 7 млн рублей. Вскоре ему вменили еще два эпизода взяточничества и обвили в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

По версии следствия, подсудимый в 2007–2016 годах систематически получал взятки от организованной группы. В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения. Экс-полковника признали виновным по трем пунктам обвинения — две взятки в особо крупном размере и препятствование осуществлению правосудия. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. По одному из эпизодов обвинения Захарченко был оправдан. Речь идет о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

При проведении следственных действий у его родственников и у него самого в 2016 году были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.