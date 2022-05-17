Защита обжалует приговор экс-полковнику МВД Захарченко

Адвокаты подадут жалобу на приговор бывшему руководителю управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко по делу о взяточничестве.

«Мы обжалуем приговор», — сообщила «Известиям» 17 мая адвокат Валерия Туникова, от других комментариев защита воздержалась.

Пресненский суд Москвы ранее в этот день признал Захарченко виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.

Ранее прокурор просила признать Захарченко виновным и назначить ему 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей. Подсудимый попросил вынести ему оправдательный приговор.

Помимо Дмитрия Захарченко, на скамье подсудимых находятся адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов. Прокурор запросил для Белевцова 9 лет колонии строгого режима (и штраф в размере 100 млн рублей), 9 лет колонии строгого режима для Критинина (и штраф в 100 млн), Маркелову попросили назначить 12 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки на сумму 7 млн рублей. Вскоре ему вменили еще два эпизода взяточничества и обвили в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

По версии следствия, подсудимый в 2007-2016 годах систематически получал взятки от организованной группы. В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения. Экс-полковника признали виновным по трем пунктам обвинения — две взятки в особо крупном размере и препятствование осуществлению правосудия. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. По одному из эпизодов обвинения Захарченко был оправдан. Речь идет о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.