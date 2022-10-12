В СК РФ заявили о десятках обысков по делу о теракте на Крымском мосту
По делу о теракте на Крымском мосту проведены десятки обысков в ряде регионов. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ журналистам.
«По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по найденным фрагментам назначены необходимые экспертизы.
Ранее в этот день Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала фотографии лиц, причастных к организации террористического акта на Крымском мосту. Среди фигурантов граждане РФ, Украины, Грузии и Армении.
Также ФСБ сообщила, что организатором теракта являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг.
8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб. Президент также добавил, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток».