В ФРГ гарантировали безопасность поставок нефти после ЧП на «Дружбе»

Безопасность поставок нефти в Германии в настоящее время гарантирована, несмотря на обнаруженную на трубопроводе «Дружба» утечку. Об этом 12 октября заявили «Известиям» в Федеральном сетевом агентстве ФРГ (BNetzA).

«Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте в настоящее время продолжает получать сырую нефть по трубопроводу «Дружба» через Польшу. Эти поставки не прерываются», — говорится в комментарии агентства.

Отмечается, что в Германии внимательно следят за ситуацией и находятся в тесном контакте со всеми пострадавшими ведомствами.

Кроме того, BNetzA указало, что в последние недели НПЗ в Шведте намеренно увеличил собственные запасы нефти на объекте в качестве меры предосторожности.

Ранее в среду заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил сроки восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки. Специалист рассказал, что если утечка небольшая, то устранить ее можно будет в течение нескольких дней. По его словам, у Германии имеются альтернативы, однако они приведут к сокращению объемов переработки нефти.

12 октября оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» выявил утечку на одной из двух его ниток. Причиной назвали разгерметизацию. Утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. Утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

Замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев также рассказал «Известиям», что последствия утечки на нефтепроводе «Дружба» могут ударить по нефтеперерабатывающим заводам в Германии.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Утечка на нефтепроводе «Дружба» произошла спустя несколько недель после ЧП на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании и Швеции. Там были обнаружены четыре отверстия. Предварительной версией аварии на газопроводах назвали диверсию. Президент России Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

На текущий момент давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась. Расследование обстоятельств ЧП ведут Швеция и Дания при участии ряда западных стран. Россию к нему не допустили.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» в 2015 году. При плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был найден натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них. Взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. В НАТО тогда заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.