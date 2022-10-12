Аналитики объяснили рост ставок по кредитам и депозитам в российских банках

Резкий рост стоимости кредитов происходит из-за увеличенных рисков банковской сферы на фоне проведения спецоперации и частичной мобилизации, рассказал «Известиям» 12 октября финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

«Очевидно, что количество невозвратных кредитов будет расти, кроме того будет расти количество клиентов, которые по закону недавно получили кредитные каникулы. Рост кредитных ставок отражает увеличение банковских рисков», — сказал он.

Как уточнил аналитик, средняя ставка по топ-20 банков по потребительским кредитам выросла на 1,3%, до 19,3% годовых. Аналогично подорожали необеспеченные кредиты на 1,7%, автокредиты — на 0,5%.

Звездин предположил, что можно ожидать дальнейшее увеличение ставок.

«Недавно депутаты предложили полностью гасить кредиты мобилизованных за счет банковской организации, если такое произойдет, то мы увидим появление начала кризиса в банковской сфере», — считает он.

Кроме того, на банковскую сферу давит падение реальных доходов граждан.

«Мы видели снижение падения реальных доходов летом, но сейчас, ожидаемо, это падение несколько ускорилось. Коллапса, безусловно, не будет. В то же время долгосрочно это влияет на повышение кредитных ставок», — добавил аналитик.

Со своей стороны, говоря о росте ставок на банковские депозиты, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль отметила в беседе с «Известиями», что россияне повторно после весны 2022 начали активно проявлять интерес к наличной валюте на фоне неспокойной ситуации на международном уровне.

«Отток средств грозит банку потерей платежеспособности и ликвидности. Чтобы предотвратить опасную ситуацию, банки стараются представить выгодные условия для потенциальных вкладчиков», — уточнила она.

По ее словам, дальнейшие действия кредитных организаций относительно ставок по вкладам будут зависеть от маневров Центробанка в области регулирования ключевой ставки.

«Если к концу года регулятор еще раз опустит уровень ключевой ставки, то ждать повышения ставок по вкладам вряд ли придется. В случае неизменности ключевой ставки, банки постараются привлечь денежные средства ставкой, близкой к уровню инфляции в стране, чтобы вкладчики нивелировали риски потери платежеспособности своих сбережений», — объяснила она.

Ранее «Известиям» сообщили в финансовых организациях и маркетплейсах, что банки стали повышать проценты по вкладам и кредитам, несмотря на снижение ключевой. В частности, ставки на сберегательные продукты выросли примерно на 0,5–1 процентных пункта (п. п.), средний размер полной стоимости займа увеличился на 1,3 п.п.

11 октября финансовая платформа «Финуслуги» уточнила, что ставки по потребительским кредитам изменили девять банков, преимущественно за счет повышения верхней границы полной стоимости кредита.