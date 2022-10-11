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Банки в России в конце сентября повысили ставки по потребительским кредитам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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С 29 сентября по 6 октября ряд российских банков повысили ставки по потребительским кредитам. Об этом 11 октября сообщила финансовая платформа «Финуслуги».

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«Индекс ставок резко вырос по сравнению с предыдущей неделей: средние ставки по потребительским кредитам в топ-20 банках по состоянию на 6 октября составили 19,29% годовых (+1,29 процентного пункта). Ставки изменили девять банков, преимущественно за счет повышения верхней границы полной стоимости кредита», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели выросла на 1,67 процентных пунктов (п. п.), составив 20,45%, по залоговым кредитам ставка — на 0,46 п. п., до 16,72%.

По информации «Финуслуг», наиболее низкая средняя ставка по беззалоговым кредитам наблюдается у «Газпромбанка» (12,9%), по кредитам с залогом — у банка «АК Барс» (11,9%). Самые высокие ставки отмечаются у «Уралсиб» (27,36%) и Московского кредитного банка (25,23%).

В Росбанке «Известиям» сообщили, что в целом уровень ставок в кредитной организации после значительного снижения в апреле–июле оставался неизменным, в том числе в последние недели.

«Ставки устанавливаются банком индивидуально для каждого клиента, исходя из его профиля. В текущем режиме банк регулярно проводит балансировку тарифов, в том числе на основе влияния ограничений по полной стоимости кредитов, устанавливаемой Центробанком, при этом существенных изменений не производилось», — рассказали в пресс-службе Росбанка.

В Совкомбанке «Известиям» заявили, что организация не меняла ставки по розничным кредитным продуктам и критерии оценки потенциального заемщика, а также алгоритмы выдачи кредитов после 21 сентября. С 9 октября снизились процентные ставки по кредитам наличными и части программ автомобильного кредитования.

В то же время в Почта Банке заявили, что, наоборот, в начале октября снизили ставку по потребительским кредитам до 4,5% годовых. Она доступна при оформлении кредита на сумму свыше 1 млн рублей и подключении услуги «Гарантированная ставка».

Ранее, 6 октября, сообщалось, что некоторые кредитные организации повысили ипотечные ставки. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова рассказала «Известиям», что в ближайшее время ряд банков ожидают роста ставок ввиду усилившегося риска неопределенности в экономике и по причине некоторого повышения стоимости фондирования в сентябре.

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