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Ряд российских банков повысили ставки по рыночным ипотечным программам

Эксперт Носова: ряд банков ожидают роста ставок в ближайшее время ввиду усилившегося риска неопределенности в экономике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Некоторые банки повысили ипотечные ставки, говорится в анализе конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования, организованном «Дом.РФ». Результаты опубликованы на официальном сайте компании.

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«С 24 по 30 сентября средневзвешенные ипотечные ставки на новостройки повысились на 0,05 п.п. (процентных пункта. — Ред.), на готовое жилье – на 0,02 п.п., рефинансирование – на 0,03 п.п.», — уточняется в документе.

Согласно информации «Дом.РФ», ставки по рыночным ипотечным программам в конце прошлого месяца увеличились в Московском Кредитном Банке и Банке Зенит — на 0,8-0,9 п. п., в Альфа-банке — на 0,5 п. п.

В пресс-службе Банка Зенит «Известиям» сообщили, что на рынке ипотечного кредитования наблюдается коррекция с выравниванием ставок до рыночных значений.

«В условиях высокой конкуренции банки будут искать возможности роста в донастройке продуктов и так стимулировать спрос», — отметили в пресс-службе.

В то же время в пресс-службе банка «Открытие» сказали, что пересмотра ставок в этой кредитной организации не было.

«В своей политике по ставкам мы ориентируемся на макроэкономические показатели и конкурентную среду. Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией», — ответили там на вопрос о том, планируются ли в этом плане изменения.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова рассказала «Известиям», что в ближайшее время ряд банков ожидают роста ставок ввиду усилившегося риска неопределенности в экономике и по причине некоторого повышения стоимости фондирования в сентябре.

При этом, по ее словам, некоторые банки в целях привлечения клиентов пока не повышают процент по кредитам. Однако эксперт считает, что ситуация может измениться не в лучшую для заемщика сторону.

«Изменение ставок будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике. Однако до конца октября рост в пределах 1-1.5 п.п. вполне вероятен», — заключила Носова.

Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко, говоря об изменениях ипотечных ставок, отметил, что если заемщик закрывает ипотеку досрочно, в течение нескольких лет, то переплата за объект будет значительно меньше, нежели если он будет платить по графику.

Эксперт добавил, что на рынке недвижимости наблюдаются предложения со скидками.

«На фондовом рынке есть пословица: «покупай, когда льется кровь». Сейчас «кровь» льется на рынке недвижимости: есть хорошие возможности купить со скидками», — сказал он.

Лашко считает, что, несмотря на рост ставок по ипотеке, можно рассмотреть объект к покупке.

«Если вам нужна квартира, то можно воспользоваться текущей ситуацией на рынке, когда продавец готов делать скидки и у вас есть возможность взять ипотеку, даже несмотря на то, что ставки чуть подросли. Есть смысл сейчас рассматривать объект к покупке», — добавил он.

В начале октября директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов сообщил «Известиям», что регулятор намерен бороться с уловками застройщиков по так называемой субсидируемой ипотеке, по которой устанавливаются экстремально низкие ставки вплоть до околонулевых. Центробанк может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты.

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