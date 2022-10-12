В Лос-Анджелесе вывеску Hollywood перекрасят к 100-летнему юбилею

Знаменитую вывеску Hollywood перекрасят к юбилею. В 2023 году всемирно известному символу киноиндустрии исполнится 100 лет, передает телеканал «Известия». Вывеску покроют экстра-белым цветом. На окрашивание потребуется около 950 л краски. Каждая буква имеет высоту 15 метров, вся надпись весит 250 т. На работы уйдет до восьми недель. Знак Hollywood установили в 1923 г. на холме Маунт-Ли в Лос-Анджелесе.

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