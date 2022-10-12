Президент ОАЭ заявил о готовности к посредничеству между Украиной и РФ

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время проведенных во вторник с президентом России Владимиром Путиным переговоров подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной. Об этом в среду, 12 октября, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Как отмечает агентство, в ходе переговоров Путин подчеркнул, что российская сторона «ценит усилия, предпринятые ОАЭ, которые подтвердили свою готовность продолжать посреднические действия».

При этом, по информации WAM, президент ОАЭ в этой связи проинформировал Путина о позиции украинской стороны по ряду вопросов.

Также в ходе встречи с Путиным президент ОАЭ заявил, что товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами достиг $5 млрд. Он выразил надежду на то, что в ближайшие годы данный показатель удастся значительно увеличить.

Ранее, 11 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие вопросы обсудит Владимир Путин с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По его словам, лидеры стран затронут Украину, а также другие проблемы: двусторонние и региональные.

В начале переговоров Путин заявил, что отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов остаются важным фактором стабильности в регионе.

Переговоры президента РФ и Аль Нахайяна стала их первой личной встречей после избрания арабского лидера на пост президента ОАЭ в мае.