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Президент ОАЭ выразил надежду на увеличение товарооборота с Россией

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил надежду на увеличение товарооборота с Россией
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами достиг $5 млрд. Об этом президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил во вторник, 11 октября, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

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«Мы увеличили наш товарооборот с $2,5 млрд до $5 млрд», — сказал глава государства.

Он выразил надежду на то, что в ближайшие годы данный показатель удастся значительно увеличить, передает RT.

В свою очередь, российский лидер заявил, что отношения России и ОАЭ остаются важным фактором стабильности в регионе, сообщается на сайте aif.ru. Он подчеркнул, что Россия в отношениях со своими партнерами старается не создавать для них никаких проблем, зная позицию главы ОАЭ по последнему решению ОПЕК+.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие вопросы обсудит Владимир Путин с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает телеканал «Звезда».

Представитель Кремля указал, что лидеры стран затронут Украину, а также другие проблемы: двусторонние и региональные.

По словам Пескова, с Гросси Путин поговорит о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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