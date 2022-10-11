Президент ОАЭ выразил надежду на увеличение товарооборота с Россией

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами достиг $5 млрд. Об этом президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил во вторник, 11 октября, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Мы увеличили наш товарооборот с $2,5 млрд до $5 млрд», — сказал глава государства.

Он выразил надежду на то, что в ближайшие годы данный показатель удастся значительно увеличить, передает RT.

В свою очередь, российский лидер заявил, что отношения России и ОАЭ остаются важным фактором стабильности в регионе, сообщается на сайте aif.ru. Он подчеркнул, что Россия в отношениях со своими партнерами старается не создавать для них никаких проблем, зная позицию главы ОАЭ по последнему решению ОПЕК+.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие вопросы обсудит Владимир Путин с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает телеканал «Звезда».

Представитель Кремля указал, что лидеры стран затронут Украину, а также другие проблемы: двусторонние и региональные.

По словам Пескова, с Гросси Путин поговорит о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).