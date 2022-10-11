Лавров назвал ложью заявления США об отказе России от переговоров

Заявления США о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по решению конфликта на Украине, неправда и таких предложений Москве не поступало. Об этом во вторник, 11 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это ложь. Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы предлагали сформулировать конкретные предложения. И в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо», — сказал Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Также министр заявил, что в ходе проходивших в марте переговоров с Киевом Москва отвечала позитивно на запрос о диалоге, но сама никогда на переговоры не напрашивалась.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят серьезных намерений со стороны России вести переговоры.

До этого, 6 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии «Известиям» указала, что Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса, договоренности были практически достигнуты, но затем Украина от них отказалась. Она добавила, что РФ готова остановить дальнейшие военные действия, но на тех условиях, которые предложит российская сторона.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности ведения диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Лавров же отметил, что Зеленский вполне может отказаться от своего решения, если ему об этом скажут в Вашингтоне.

Последний на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

В середине мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Отношения Украины и России обострились с началом спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск. ВСУ ведут военные действия в регионе с 2014 после того, как жители отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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