Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждениях на Ладыжинской ТЭС
Мир
Ермак пожаловался пранкерам на не стопроцентную поддержку со стороны США
Мир
Белоруссия начала проверку вооруженных сил
Мир
Лавров указал на необходимость реформирования СБ ООН
Армия
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Мир
Захарова назвала целью Киева «постоянно получать подачки» от Запада
Армия
ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении
Мир
В МГИМО оценили перспективы создания газопровода в Африке для спасения Европы
Мир
Зеленский попросит G7 увеличить поставки оружия
Политика
Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана в Астане
Мир
Посол Украины напомнил о желании Киева уничтожить Крымский мост
Мир
Путин назвал отношения РФ и ОАЭ фактором стабильности в регионе
Сюжет:

Лавров назвал ложью заявления США об отказе России от переговоров

Лавров назвал ложью заявления США о том, что Москва не отвечает на запрос о переговорах
0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления США о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по решению конфликта на Украине, неправда и таких предложений Москве не поступало. Об этом во вторник, 11 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Одного полюса ягоды: Лавров обвинил Запад в двойных стандартах
Почему глава российского МИД назвал реакцию США на украинские референдумы «истерикой»

«Это ложь. Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы предлагали сформулировать конкретные предложения. И в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо», — сказал Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Также министр заявил, что в ходе проходивших в марте переговоров с Киевом Москва отвечала позитивно на запрос о диалоге, но сама никогда на переговоры не напрашивалась.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят серьезных намерений со стороны России вести переговоры.

До этого, 6 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии «Известиям» указала, что Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса, договоренности были практически достигнуты, но затем Украина от них отказалась. Она добавила, что РФ готова остановить дальнейшие военные действия, но на тех условиях, которые предложит российская сторона.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности ведения диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Лавров же отметил, что Зеленский вполне может отказаться от своего решения, если ему об этом скажут в Вашингтоне.

Последний на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

В середине мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Отношения Украины и России обострились с началом спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск. ВСУ ведут военные действия в регионе с 2014 после того, как жители отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022