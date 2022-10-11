В Госдуме назвали возможный срок восстановления Крымского моста

Крымский мост может быть восстановлен в течение месяца. В настоящее время сложность представляет тот факт, что в результате взрыва оказались частично повреждены опоры моста, чего раньше не было заметно визуально. Об этом член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил во вторник, 11 октября.

«Темпы восстановления моста довольно высокие. Главное сейчас — обеспечить безопасность проезда по уцелевшим участкам. А в целом на восстановление у нас хватает и техники, и людей. Думаю, месяц-полтора все же придется поразбираться — все-таки частично повреждены опоры, чего раньше не было видно визуально, поскольку большая часть находится под водой», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

Также парламентарий подчеркнул, что необходимо сделать выводы об охране моста и профилактике возможных происшествий.

Ранее в этот день бывший посол Франции в РФ Клод Бланшмезон предположил, что взрывы на Крымском мосту могут быть обусловлены стремлением Украины втянуть НАТО в конфронтацию с Россией, сообщает телеканал «360».

По мнению дипломата, теракт задумывался с целью подтолкнуть российское правительство к таким радикальным шагам, которые Запад не смог был оставить без соответствующей реакции. Тем не менее президент Владимир Путин «ответил в относительно умеренном ключе», сообщает телеканал «Звезда».

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Позже глава государства одобрил нанесение ответного удара по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Он добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов реакция со стороны Москвы будет соответствовать уровню угроз.