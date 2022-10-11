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Экс-посол Франции в РФ назвал возможную цель взрыва на Крымском мосту

Экс-посол Франции: Киев пытался втянуть НАТО в конфликт с РФ терактом на Крымском мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Взрывы на Крымском мосту могут быть обусловлены стремлением Украины втянуть НАТО в конфронтацию с Россией. Такое предположение озвучил бывший посол Франции в РФ Клод Бланшмезон в ночь на вторник, 11 октября.

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«Зеленский не может [добиться военных успехов] без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в это противостояние», — заявил он в эфире телеканала BFM TV.

По мнению дипломата, теракт задумывался с целью подтолкнуть российское правительство к таким радикальным шагам, которые Запад не смог был оставить без соответствующей реакции. Тем не менее, президент Владимир Путин «ответил в относительно умеренном ключе», несмотря на многочисленные предположения СМИ об использовании Москвой ядерного оружия.

Бланшмезон отметил, что вопреки стремлению Киева повлиять на соотношение сил, переход от военной поддержки Украины и политики экономических ограничений к непосредственному участию в конфликте недопустим.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Позже глава государства одобрил нанесение ответного удара по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Он добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов реакция со стороны Москвы будет соответствовать уровню угроз.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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