Глава МИД Франции выступила за сохранение каналов общения с Москвой

Париж убежден в необходимости сохранения каналов общения с Россией, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом 11 октября сообщил канал BFMTV.

«Важно иметь канал связи с Владимиром Путиным (Президентом России. — Ред.)», — подчеркнула она.

Колонна отметила, что организация изоляции России в сложившейся ситуации станет худшим из возможных решений.

«Сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС», — отметила министр.

Глава внешнеполитического ведомства также добавила, что Франция намерена и дальше поставлять оружие для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 октября посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России для разъяснений относительно поставок французского вооружения Украине. Отмечается, что замминистра иностранных дел Александр Грушко указал на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных.

11 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Кремль будет вынужден предпринимать ответные, в том числе асимметричные, меры в отношении стран Запада на фоне роста их вовлеченности в конфликт на Украине. Он также указал на опасность неконтролируемой эскалации.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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