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МИД РФ вызвал посла Франции на фоне поставок французского вооружения Украине

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Посол Франции в Москве Пьер Леви вызван в МИД России для разъяснений относительно поставок французского вооружения Украине. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

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Разговор с Леви провел замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он дал принципиальные оценки военно-технической поддержке Украины со стороны Франции.

«С российской стороны было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных. Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщали, что украинские военные используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, речь идет об из установке CAESAR.

Помимо поставок самоходных гаубиц CAESAR Франция заявляла о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого. Представитель России при ООН Василий Небензя еще в июне заявлял, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России».

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО). Решение о ее начале было объявлено 24 февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в связи с обстрелами украинских войск. Киев ведет военные действия против жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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