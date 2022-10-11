В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ряде областей на Украине, в том числе она слышна в Киеве. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Среди областей, где сработала воздушная тревога, указываются Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области и другие регионы.

Ранее в понедельник на Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенском и Полтавской области. Кроме того, в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира.

В некоторых городах нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети. По данным украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, были повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры в Киеве и восьми регионах Украины.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, глава государства привел ЧП на Крымском мосту. Он указал, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими.

До этого, 30 сентября, Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Это заявление он сделал перед подписанием договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В ответ Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой, «но уже с другим президентом России». При этом, по его словам, «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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