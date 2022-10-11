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Глава Союза радиолюбителей рассказал о помощи военнослужащим в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Председатель Союза радиолюбителей Донецкой Народной Республики (ДНР) Виктор Ивакин обеспечивает связь между воинскими подразделениями Донбасса. Об особенностях своей работы он рассказал во вторник, 11 октября, в беседе с «Известиями».

«К моему глубокому сожалению, как оказалось, очень мало специалистов в области радиосвязи. Поэтому 24 мая 2014 года мной было принято решение создать коллектив, который может помогать нашей армии», — поделился Ивакин.

Он уверен, что без качественной радиосвязи войска были бы парализованы.

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По словам специалиста, впервые Союз радиолюбителей помогал налаживать коммуникацию между участниками батальона «Восток». На сегодняшний день Ивакин поддерживает контакт с начальниками связи примерно 20–30 подразделений.

В кругу радиолюбителей ДНР нет профессиональных связистов: бывшие шахтеры, комбайнеры и просто увлеченные любители. Несмотря на это, к работе члены Союза подходят со всей ответственностью и всегда готовы помочь военным с настройкой качественных радиосистем.

Ранее, 10 октября, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу связистов в условиях специальной военной операции по защите Донбасса.

Подразделения ВС РФ используют станцию с мобильной системой, которая позволяет вести видеоконференцию напрямую в окопах. Задействована и проводная связь, которую невозможно прослушать. В окопах этот провод может тянуться почти 1,5 км, обеспечивая коммуникацию со штабом. Именно так координируется работа артиллерии, пехоты и танковых соединений.

До этого, 20 сентября, Минобороны рассказало, как командир связистов под артогнем восстановил поврежденную связь между подразделениями. Это позволило оперативно установить связь командного пункта группировки с подчиненными подразделениями, уточнить задачи и передать координаты противника.

19 сентября военные связисты рассказали «Известиям» о закулисье своей работы в зоне боевых действий — особенностях несения службы, маскировке и уловках. В повседневной работе связисты используют различные уловки. Одной из них является радиоигра по введению противника в заблуждение.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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