«Известия» показали кадры работы связистов в зоне спецоперации

В ходе проведения спецоперации по защите Донбасса важным элементом управления служит связь, благодаря которой вышестоящее командование координирует подчиненных подразделений. Прослушиванию врагом линий связи препятствует современная российская система «Азарт». Кадры работы связистов показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в понедельник, 10 октября.

«Противник регулярно пытается либо заглушить, либо перехватить связь российских подразделений. Вот только наши ребята работают с азартом. Именно так называется наша радиостанция. Вот здесь целый комплект, который обеспечивает надежную и зашифрованную радиосвязь», — рассказал он.

По словам связиста Дениса, националисты пытаются перехватить сигнал, чтобы узнать, к примеру, информацию о работе артиллерии.

Кроме того, действует станция с мобильной системой, которая позволяет вести видеоконференцию напрямую в окопах. Задействована и проводная связь, которую тоже невозможно прослушать. В окопах этот провод может тянуться почти 1,5 км, обеспечивая коммуникацию штаба с подразделениями. Именно так координируется работа артиллерии, пехоты и танковых соединений.

Развертывание средств связи — не только быстрый, но и максимально скрытый процесс, поэтому такие спутниковые антенны важно прятать под маскировочной сеткой.

«В течение 15 минут развертывается комплект. Доставляются все виды закрытых услуг — телефонная связь, видеоконференция, передача данных», — рассказал связист Андрей.

Вычислить местоположение и нарушить связь между войсками для украинских боевиков задача приоритетная, но крайне сложная.

Ранее, 29 сентября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры работы связистов, которые являются войсками переднего края. Поэтому они идут в бой одновременно с мотострелками и танкистами, а часто и раньше них.

Специалисты подразделений войск связи Западного военного округа обеспечивают надежную связь между подразделениями в ходе проведения специальной военной операции. По словам командира батальона связи, профессионализм связистов не раз спасал жизни на поле боя.

До этого, 19 сентября, военные связисты рассказали «Известиям» о закулисье своей работы в зоне проведения спецоперации в Донбассе — особенностях несения службы, маскировке и уловках. В повседневной работе связисты используют различные уловки. Одной из них является радиоигра по введению противника в заблуждение.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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